Путешествующая в одиночку россиянка рассказала про домогательства в Грузии

Практикующая соло-путешествия россиянка поделилась историей домогательства в Грузии

Российская путешественница Анна Меза рассказала про случай домогательства во время ее одиночного путешествия по Грузии. Историей она поделилась с «Лентой.ру».

Как призналась девушка, с физическим насилием она никогда не сталкивалась, при этом за всю практику ее соло-путешествий было несколько «напряженных моментов» в плане диалога. Так, во время ее поездки в Грузию, местный житель предложил ей бесплатно переночевать у своего знакомого, который охранял коттедж в отсутствие хозяев. Меза согласилась, планируя остаться в своей палатке, которую она разложила на заднем дворе дома, однако сторож пригласил ее зайти внутрь.

«Неожиданно грузин предложил лечь с ним на одну кровать, а мой твердый отказ даже сделал его более настойчивым в просьбах, — дошло до того, что он на коленях умолял меня согласиться. Быстро убежать оттуда мешали мои выложенные из рюкзака вещи и расставленная палатка...», — вспомнила Меза.

Тем не менее, туристке удалось благополучно переночевать в одиночестве в соседней комнате. Утром россиянка встретила грузина, который предложил ей ночлег, и потребовала объяснений странного поведения сторожа. Как оказалось, мужчина наврал охраннику, что у него была якобы интимная связь с Мезой.

Ранее в июле российским туристам рассказали, как потратить на дорогу в Грузию и обратно менее 10 тысяч рублей. Так, путешественникам порекомендовали добраться до Владикавказа бюджетными авиалиниями («Северный ветер»), а оттуда пересесть на автобус или маршрутку до Тбилиси.