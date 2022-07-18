Россиянам назвали самый бюджетный способ попасть в Грузию

Vandrouki: россияне могут добраться до Грузии и обратно менее чем за 10 тысяч рублей

Российским туристам рассказали, как потратить на дорогу в Грузию и обратно менее 10 тысяч рублей. Самый бюджетный способ добраться до кавказской страны назвали специалисты портала Vandrouki.

Попасть в Грузию можно через Владикавказ — бюджетные авиабилеты до столицы Северной Осетии из Москвы есть у перевозчика «Северный ветер» (Nordwind). Так, в сентябре перелет обойдется от 2170 рублей, в октябре — от 1170 рублей (за тариф с багажом придется доплатить еще 1200-1300 рублей). Обратный рейс в сентябре выйдет в 2250 рублей, в октябре — в 1170 рублей (только ручная кладь).

Затем из Владикавказа до Тбилиси можно добраться на автобусах или маршрутках. Согласно расписанию «Туту.ру», стоимость билетов начинается от 3390 рублей в один конец. Путь займет около четырех часов. Обратный билет можно найти еще дешевле — от 1750 рублей. Таким образом, суммарно на дорогу в Грузию и обратно уйдет менее 10 тысяч рублей.

Ранее в июле россияне раскрыли реальную обстановку с русофобией в Грузии. Некоторые туристы пожаловались, что им не понравилась обстановка в стране, при этом по наблюдениям других, «местные жители разделяют понятия "власть" и "народ"».