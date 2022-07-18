Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали самый бюджетный способ попасть в Грузию

Vandrouki: россияне могут добраться до Грузии и обратно менее чем за 10 тысяч рублей

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российским туристам рассказали, как потратить на дорогу в Грузию и обратно менее 10 тысяч рублей. Самый бюджетный способ добраться до кавказской страны назвали специалисты портала Vandrouki.

Попасть в Грузию можно через Владикавказ — бюджетные авиабилеты до столицы Северной Осетии из Москвы есть у перевозчика «Северный ветер» (Nordwind). Так, в сентябре перелет обойдется от 2170 рублей, в октябре — от 1170 рублей (за тариф с багажом придется доплатить еще 1200-1300 рублей). Обратный рейс в сентябре выйдет в 2250 рублей, в октябре — в 1170 рублей (только ручная кладь).

Материалы по теме:
«Не на публику, а от души» Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
«Не на публику, а от души»Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
15 июля 2020
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил» Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
25 июня 2020

Затем из Владикавказа до Тбилиси можно добраться на автобусах или маршрутках. Согласно расписанию «Туту.ру», стоимость билетов начинается от 3390 рублей в один конец. Путь займет около четырех часов. Обратный билет можно найти еще дешевле — от 1750 рублей. Таким образом, суммарно на дорогу в Грузию и обратно уйдет менее 10 тысяч рублей.

Ранее в июле россияне раскрыли реальную обстановку с русофобией в Грузии. Некоторые туристы пожаловались, что им не понравилась обстановка в стране, при этом по наблюдениям других, «местные жители разделяют понятия "власть" и "народ"».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Стало известно о новых случаях объявления форс-мажора «Газпромом»
Экипаж российского Су-34 записал видео с песней What is Love
Яна Рудковская назвала цены на тренировки в академии Плющенко
В Госдуме заявили о возможном свержении Зеленского украинскими военными
У россиян появилась возможность купить товары Mango
Рецидивист изнасиловал москвичку и после проводил ее до метро
В Каховской ВГА сообщили об ударе ВСУ в район ГЭС
Роскомнадзор нашел нарушения у Delivery Club
Стали известны сроки окончательного закрытия H&M в России
В Европе поспорили об ошибочности антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.