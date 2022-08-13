В центре Гамалеи раскрыли подробности о новой вакцине от дельты и омикрона

Глава НИЦ Гинцбург заявил о создании вакцины от дельты и омикрона на основе «Спутника V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о новой вакцине, созданной в учреждении. Его слова приводит РИА Новости.

Гинцбург раскрыл подробности о создании нового препарата и заявил, что он будет защищать от вариантов омикрон- и дельта-штаммов COVID-19. В основу вакцины легла платформа, которая присутствует у прививки «Спутник V». Название препарата останется таким же — изменится только антигенный состав.

«Эта вакцина создана на той же платформе, что и "Спутник", она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав. Неправильно даже называть ее новой вакциной, потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой», — заявил глава центра Гамалеи.

