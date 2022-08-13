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В России выявили 28 694 случая COVID-19

В России за сутки выявили 28 694 случая COVID-19, выздоровели 16 874, умерли 60 человек

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 28 694 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 852 976. Об этом в субботу, 13 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 27 810. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (7147), Санкт-Петербурге (3454) и Московской области (2467). Меньше всего — на Чукотке (9 случаев) и в Ненецком автономном округе (6 случаев).

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России из больниц в связи с выздоровлением выписали 16 874 человека. Умерли 60 человек.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России не является критической и не требует возвращения санитарных ограничений по всей стране.

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Валерий Розенберг
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