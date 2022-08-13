Вероятность возвращения COVID-ограничений по всей России оценили

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная назвала ситуацию с COVID-19 в России некритической

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России не является критической и не требует возвращения санитарных ограничений по всей стране. Так вероятность введения масочного режима в скором времени оценила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее слова приводит РИА Новости.

«Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности», — приводит агентство слова эксперта Роспотребнадзора.

Пшеничная добавила, что, несмотря на рост суточного числа заразившихся коронавирусом, показатели недельного прироста у COVID-19 сейчас примерно в 10 раз меньше, чем у гриппа и ОРВИ. Рост числа заболевших эксперт службы объяснила сменой циркулирующих в стране так называемых субвариантов вируса.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что в настоящее время медики беспокоятся не о росте заболеваемости коронавирусом, а о возможном сочетании инфекции с другими.