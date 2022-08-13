В Белоруссии рассказали о торговле с Евросоюзом на фоне санкций

Премьер Головченко заявил, что Белоруссия продолжает торговать с ЕС, несмотря на санкции

Белоруссия продолжает торговать со странами Европейского союза, несмотря на введенные Брюсселем против Минска санкции. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает РИА Новости.

По его словам, экспорт в некоторые страны ЕС из Белоруссии вырос в первом полугодии 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. «Польша, Чехия, Испания и еще несколько государств увеличили закупку нашей продукции», — добавил глава белорусского правительства.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей обвинил Запад в создании нового «железного занавеса». Он задался вопросом, как Запад собирается продвигать демократию в таких условиях.

Европейский Союз и США ввели пять пакетов санкций в отношении Белоруссии за разгон митингов, преследование оппозиции, принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair и миграционный кризис на границе. Кроме того, ЕС принял шесть санкционных пакетов в отношении России за спецоперацию на Украине.