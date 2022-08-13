Бывшего депутата Госдумы задержали в аэропорту Адлера

В аэропорту Адлера задержали бывшего депутата Госдумы Трепова из-за растраты средств банка

В аэропорту Адлера задержали бывшего депутата Госдумы Евгения Трепова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-депутата обвиняют в растрате денег обанкротившегося костромского Конфидэнс-банка, собственником и председателем совета директоров которого он был. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Трепову предъявили обвинение заочно, а затем его объявили в федеральный розыск. Банк с долгом в 4,3 миллиарда рублей лишился лицензии в апреле 2018 года.

По информации силовиков, бывший депутат хотел сбежать в Грузию. Его этапировали в Москву. Басманный районный суд посадил Трепова под домашний арест.

Ранее бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина заподозрили в растрате 70 миллионов рублей при реализации в регионе нацпроекта «Образование». 12 июля экс-чиновника задержали в Анапе, где он отдыхал с семьей, после чего его доставили в Томск. Вину Гурдин не признал. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.