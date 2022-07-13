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Бывшего замгубернатора Томской области заподозрили в растрате

Экс-замгубернатора Томской области Гурдина заподозрили в растрате на 70 миллионов рублей
Юрий Гурдин

Юрий Гурдин. Фото: Администрация Томской области

Бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина заподозрили в растрате 70 миллионов рублей при реализации в регионе нацпроекта «Образование». Об этом в среду, 13 июля, сообщает Business FM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в 2020 году Гурдин поручил директору Фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области Андрею Хващевскому выделить 110,6 миллиона рублей из бюджета региона группе компаний «Гранит», которая занималась строительством студгородка. При этом реальная рыночная стоимость проекта составляла примерно 50 миллионов рублей.

12 июля экс-чиновника задержали в Анапе, где он отдыхал с семьей, после чего его доставили в Томск. Вину Гурдин не признал. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По словам источника радиостанции, соучастнику экс-замгубернатора Андрею Хващевскому ранее уже было предъявлено обвинение. Его поместили в СИЗО на два месяца.

Гурдин занимал должность заместителя губернатора области с 2012 года. Он покинул пост 13 мая 2022 года. Отставка произошла после официального представления Владимира Мазура в качестве временного исполняющего обязанности губернатора Томской области.

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Елизавета Новикова
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