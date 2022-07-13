Задержанный за растрату бывший замгубернатора Томской области попал на видео

СКР предъявил обвинение в растрате экс-замгубернатора Томской области и показал на видео

Начало событий в новости Бывшего замгубернатора Томской области заподозрили в растрате

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в растрате бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ему вменяется организация растраты бюджетных средств в особо крупном размере, уголовное дело против него возбудили на основании материалов ФСБ. Задержанный показан на видео СКР.

На кадрах Гурдин сходит с трапа самолета в сопровождении силовиков, его доставили в следственное управление.

По данным следствия, с августа 2020-го по ноябрь 2021 года обвиняемый совершил растрату 70 миллионов рублей при содействии директора томского фонда. Эти средства были выделены из бюджета на реализацию национального проекта «Образование». Экс-замгубернатора заключен под стражу.

О задержании Гурдина стало известно 13 июля.

Он занимал должность заместителя губернатора области с 2012 года и покинул пост 13 мая 2022 года. Отставка произошла после официального представления Владимира Мазура в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Томской области.