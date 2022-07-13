Задержан бывший замгубернатора Томской области

ФСБ задержала экс-замгубернатора Томской области Гурдина, он ушел в отставку в мае

Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Чиновник курировал вопросы инвестиционной политики и имущественных отношений. Причины его задержания пока неизвестны.

Гурдин занимал должность заместителя губернатора области с 2012 года. Он покинул пост 13 мая 2022 года. Отставка произошла после официального представления Владимира Мазура в качестве временного исполняющего обязанности губернатора Томской области.

8 июля сообщалось о задержании бывшего директора агентства по делам молодежи Калининградской области Дениса Калиновского за взяточничество. По данным ведомства, в мае 2020 года он предложил помочь выиграть грант на два миллиона рублей за создание арт-пространства в замке Инстербург 25-летней участнице Всероссийского конкурса молодежных проектов. С помощью сотрудников местного «Центра молодежи» фигуранту удалось добиться победы конкурсантки, и в конце декабря 2020 года он через посредника получил от девушки почти полмиллиона рублей.