Два судна с сельхозпродукцией покинули территориальные воды Украины

Сухогрузы Thoe и Fulmar S с продовольствием покинули территориальные воды Украины

Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией Thoe и Fulmar S вышли в субботу утром, 13 августа, из украинских портов и покинули территориальные воды Украины. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что судно Fulmar S, перевозящее 12 тысяч тонн пшеницы, направляется в порт Искендерун в Турции, а сухогруз Thoe с 2,9 тысячи тонн семян подсолнуха на борту движется в турецкий порт Текирдаг.

10 августа руководство Украины сообщало о прибытии второго иностранного судна с начала российской спецоперации в республике — сухогруз зашел в порт Одесской области для загрузки зерном. Первым судном был Fulmar S, прибывший в порт Черноморска 6 августа.