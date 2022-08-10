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В Киеве заявили о прибытии в порт второго сухогруза с начала спецоперации

Власти Украины сообщили о прибытии второго сухогруза с начала СВО в порт Одесской области

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Власти Украины сообщили о прибытии второго иностранного судна с начала российской спецоперации — сухогруз зашел в порт Одесской области для загрузки зерном. Об этом заявили в министерстве инфраструктуры страны, передает РИА Новости.

«В порт "Черноморск" прибыло второе судно под загрузку», — сообщили в ведомстве.

Первый сухогруз с начала российской спецоперации на Украине FULMAR S прибыл в порт Черноморска 6 августа.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. 1 августа порта Одессы вышло первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони».

Алевтина Запольская
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