В Киеве заявили о прибытии в порт второго сухогруза с начала спецоперации
Власти Украины сообщили о прибытии второго сухогруза с начала СВО в порт Одесской области
Власти Украины сообщили о прибытии второго иностранного судна с начала российской спецоперации — сухогруз зашел в порт Одесской области для загрузки зерном. Об этом заявили в министерстве инфраструктуры страны, передает РИА Новости.
«В порт "Черноморск" прибыло второе судно под загрузку», — сообщили в ведомстве.
Первый сухогруз с начала российской спецоперации на Украине FULMAR S прибыл в порт Черноморска 6 августа.
22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. 1 августа порта Одессы вышло первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони».