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ООН анонсировала досмотр двух идущих на Украину кораблей

ООН заявила, что идущие на Украину два судна в среду досмотрят инспекторы в Мраморном море

Фото: Unsplash.com

ООН анонсировала досмотр двух кораблей, идущих на Украину. В организации заявили, что суда MV Petrel S и MV Brave Commander пройдут инспекцию в Мраморном море в среду, 10 августа, передает ТАСС.

«Совместный координационный центр санкционировал сегодня движение двух судов, ожидающих проверки, через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы», — указали в ООН.

В случае прохождения проверки корабли направятся в украинские порты Черноморск и Южный. Также совместные инспекционные группы досмотрят суда MV Mustafa Nacit, MV Sacura и MV Arizona.

Совместный координационный центр в рамках продуктовой сделки разрешил выход в воскресенье, 7 августа, четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна.

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Марина Совина
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