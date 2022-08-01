Минобороны подтвердило выход первого судна с продовольствием из порта Одессы

Минобороны подтвердило, что из порта Одессы вышло судно «Разони» с продовольствием

Из порта Одессы вышло первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони». Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России.

По заявлению военного ведомства, судно покинуло порт 1 августа около 9 часов утра.

«На борту судна "Разони" груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа», — говорится в распространенном Минобороны сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что управление операцией по выходу «Разони» было спланировано при участии российских офицеров, входящих в состав Совместного координационного центра в Стамбуле.

Соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

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