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Минобороны подтвердило выход первого судна с продовольствием из порта Одессы

Минобороны подтвердило, что из порта Одессы вышло судно «Разони» с продовольствием

Кадр: Oleksandr Kubrakov / Reuters

Из порта Одессы вышло первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони». Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России.

По заявлению военного ведомства, судно покинуло порт 1 августа около 9 часов утра.

«На борту судна "Разони" груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа», — говорится в распространенном Минобороны сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что управление операцией по выходу «Разони» было спланировано при участии российских офицеров, входящих в состав Совместного координационного центра в Стамбуле.

Соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

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Валерий Розенберг
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