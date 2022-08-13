Читатели Guardian высказали опасение из-за возможного прихода к власти Трасс

Читатели Guardian предрекли ухудшение жизни британцев в случае прихода к власти Трасс

Читатели The Guardian высказали опасение из-за возможного прихода к власти кандидата на пост премьер-министра Великобритании и нынешней главы МИД страны Лиз Трасс. Об этом они высказались на странице издания в Twitter.

12 августа в газете вышла статья журналистки Габи Хинслифф, в которой она назвала Трасс «отличным переговорщиком и несентиментальным стратегом», быстро отказывающимся от своего мнения, если не имеет выгоды. По ее словам, если не случится «политического землетрясения», глава МИД скорее всего станет следующим премьером, однако при этом «в худшем случае» она может нанести еще больше вреда, чем подавший в отставку с этого поста Борис Джонсон.

Публикацию прокомментировали читатели издания в Twitter. Так, пользователь Cahil Conway выразил уверенность в негативных последствиях прихода Трасс к власти. «Что значит "может нанести больше вреда"? Она нанесет больше вреда», — заявил он.

Другой читатель Reg Butterley упрекнул Трасс в том, что ее взгляды представляют собой «флакон очищенного тэтчеровского яда». «В сочетании с ее энергией это сделает ее катастрофическим премьер-министром», — подчеркнул пользователь.

На сегодняшний день за пост премьера Великобритании борются два кандидата — экс-министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак и глава внешнеполитического ведомства страны Лиз Трасс. Глава МИД, в частности, обещает британцам порвать с европейским прошлым и отменить все оставшиеся законы Европейского союза (ЕС). Ожидается, что результаты последнего тура выборов нового премьера будут оглашены 5 сентября.