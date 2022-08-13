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Стала известна схема массового уклонения украинцев от призыва в ВСУ

Украинцы массово уезжают в Польшу под видом студентов, чтобы уклониться от призыва в ВСУ

Фото: Shutterstock

Украинцы начали массово уезжать в Польшу и страны Прибалтики под видом студентов, чтобы уклониться от призыва в армию. Схема стала известна из материала обозревателя «Страны» Людмилы Ксенз.

По информации издания, этот способ избежать службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) активно используют посредники, которые обещают всем желающим помочь с выездом из страны за сумму от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи долларов. Посты с подобными предложениями размещаются в соцсетях.

Из-за популярности такой схемы пограничники начали с особой тщательностью проверять документы у выезжающих украинцев. Это вызвало сложности у настоящих студентов, покидающих страну.

Работоспособность схемы подтвердил один из преподавателей частного вильнюсского университета Казимира Симонявичюса. он также подчеркнул, что некоторые вузы Литвы в этом году ввели обучение на русском и предоставили скидки украинцам. Однако преподаватель отметил, что лжестуденты будут отчислены уже после первого студента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и мобилизации в стране. Эти меры были введены 24 февраля и в мае в очередной раз продлены Верховной Радой на 90 суток, то есть до 23 августа.

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Константин Лысяков
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