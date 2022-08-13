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Авто протаранило толпу россиян на подпольных гонках и попало на видео

В Екатеринбурге на подпольных гонках авто врезалось в толпу людей и попало на видео

В Екатеринбурге на городской Кольцевой автодороге во время подпольных гонок автомобиль врезался в толпу. Инцидент попал на видео, кадры публикует Telegram-канал «Екатское Чтиво».

На кадрах видно, как во время одного из парных заездов при маневре гонщик не справляется с управлением и на полной скорости врезается в стоящих на обочине зрителей. Россияне успевают отпрыгнуть от несущегося авто, машина таранит ограждение трассы.

По данным очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.

На официальном портале главного управления МВД по Свердловской области сообщений о начале проверки по факту случившегося нет.

Ранее стало известно, что пьяный водитель в Иркутске, уходя от полицейской погони, перепутал реальность с видеоигрой и действовал как ее персонаж.

Валерий Розенберг
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