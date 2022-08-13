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Власти Португалии допустили строительство газопровода в обход Франции

Премьер Португалии Кошта допустил прокладку нового газопровода в Европе в обход Франции

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Новый магистральный газопровод, который соединит Центральную Европу с Пиренейским полуостровом, может быть построен в обход Франции. Такую прокладку нового трубопровода допустил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, его слова приводит ТАСС.

По словам Кошты, газопровод могут проложить таким образом в случае, если не удастся достигнуть договоренности с Парижем, возражающим против прокладки труб по своей территории.

«[Проект] уже был представлен Еврокомиссии на случай, если не удастся преодолеть возражения Франции. Таким образом, газопровод будет вести в Центральную Европу через Испанию и Италию, а не через Францию», — объявил представитель власти.

Политик отметил, что интерес к такому проекту уже проявляют Германия, Польша и Венгрия.

Речь идет об отложенном несколько лет назад проекте газопровода Midcat, вновь ставшем актуальным на фоне ограничения поставок российского газа в Европу. Новый трубопровод поможет странам блока увеличить потоки газа и снизить зависимость от энергоресурсов из России.

Министр энергетики Испании Тереза Рибера заявляла, что этот трубопровод планируют запустить менее чем через год и он станет спасением Европы от полномасштабного энергетического кризиса.

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Валерий Розенберг
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