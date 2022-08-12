В Испании заявили о скором открытии спасительного для Европы газопровода

Министр энергетики Испании: новый газопровод во Францию могут запустить через 8-9 месяцев

Новый газопровод между Испанией и Францией, который может спасти страны Европы от полномасштабного энергетического кризиса, планируют запустить менее чем через год, заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера в разговоре с RTVE.

Газопровод будет потенциально введен в эксплуатацию через 8-9 месяцев, рассказала о скором начале работы предприятия министр. Однако, по ее словам, это станет возможным только при условии, если Франция и другие страны Европы одобрят проект. Рибера назвала сотрудничество с Парижем «фундаментальным».

Министр также отметила, что строительство требует больших инвестиций и, по ее мнению, проект должен финансироваться из средств Евросоюза. Она считает, что газопровод следует проектировать в «долгосрочной перспективе», чтобы он мог эксплуатироваться 30-40 лет и позволял в будущем транспортировать другие виды энергоресурсов, помимо природного газа.

Испания планирует реализовать отложенное несколько лет назад проектирование газопровода Midcat на фоне ограничения поставок российского газа в Европу. Новый трубопровод поможет странам блока увеличить потоки газа и снизить зависимость от энергоресурсов из России. Газопровод соединит автономное сообщество Испании, Каталонию, с Францией по южному побережью Пиренейского полуострова — таким образом в Евросоюз будут поставляться дополнительные объемы газа, идущие из Алжира. На полуостров приходится около 30 процентов мощностей Европы по регазификации сжиженного газа, а импорт большей части СПГ ведется из месторождений в Северной Африке. Однако в страны ЕС по текущему газопроводу в настоящее время доставляется небольшое количество топлива из-за недостаточно развитой инфраструктуры.

В 2019 году регулирующие органы Испании и Франции заблокировали идею строительства Midcat. Проект оказался нерентабельным, поскольку традиционные источники энергии стали быстро заменяться возобновляемыми. В феврале 2022 года, в связи с военными действиями на Украине и ограничением поставок российского газа, США предложили Европе вернуться к строительству Midcat в качестве альтернативы, чтобы диверсифицировать импорт.