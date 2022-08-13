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Варианты оспы обезьян решили называть по-новому

Группа экспертов ВОЗ решила называть варианты оспы обезьян римскими цифрами
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Harun Tulunay / Reuters

Варианты вируса оспы обезьян теперь будут обозначать по-новому — не названиями, а римскими цифрами. Такое решение приняла группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщается на ее официальном сайте.

Таким образом варианты оспы обезьян перестанут ассоциироваться с регионами Африки, в честь которых они были названы ранее.

«Был достигнут консенсус относительно того, чтобы теперь называть бывшую кладу бассейна Конго кладой (вариантом — прим. "Ленты.ру") один (I), а бывшую западноафриканскую кладу — кладой два (II)», — приводит издание резолюцию экспертов.

Ранее сообщалось, что комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан обратился к ВОЗ с предложением переименовать оспу обезьян. Идея об изменении названия родилась из-за соображений толерантности — по мнению Васана, название вируса может травмировать представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих.

23 июня Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией.

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Валерий Розенберг
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