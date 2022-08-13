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Франция отказалась создавать с Россией прибор для Индии

ИКИ РАН: Франция отказалась создавать с Россией прибор для венерианского аппарата Индии

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Франция отказалась от сотрудничества с Россией в создании научного прибора для Индии. Об этом ТАСС сообщил замдиректора Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) по вопросам обеспечения проекта ExoMars, заведующий отделом физики планет Олег Кораблев.

Прибор, который должны были создать Франция и России, предназначался для исследования атмосферы Венеры методом спектроскопии. «Этот вопрос [с компонентами] мы решили, все подготовительные этапы мы ведем, поставщиков ищем, все в порядке. К сожалению, по инициативе Космического агентства Франции они не стремятся больше участвовать в этом проекте, но мы можем купить все сами», — сказал специалист.

По его словам, ключевой детектор прибора будет российским, однако есть и его китайский аналог. «В принципе, есть и китайский аналог, но сейчас мы хотим использовать российский», — уточнил Кораблев.

Завотделом института отметил, что точных данных о сроках запуска индийской миссии нет. «Это зависит от индийских партнеров, пока они не до конца определились, когда и будет ли она вообще. Миссия окончательно не утверждена», — добавил Кораблев.

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Специалист указал на то, что в связи с этим «работы по созданию прибора не находятся ни в какой стадии». «Может быть, в Индии могут делать приборы за год, но мы не можем. Поскольку требования к российским приборам и компонентам очень высокие, идет так называемая сертификация компонентов, закупить их не так просто. Поэтому цикл у нас длиннее. В общем, из-за этого мы немного входим в противоречие с этой датой запуска, если она, конечно, будет соблюдена», — резюмировал эксперт.

В сентябре 2015 года издание Times of India сообщило, что Индия успешно запустила мультидиапазонную космическую обсерваторию Astrosat, которая позволит наблюдать Вселенную в видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском излучении.

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Иван Потапов
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