Полиция Украины сообщила о задержании преступника, воровавшего иностранную помощь у ВСУ

В Хмельницкой области полиция задержала преступника, который под видом иностранной гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввозил в страну военную амуницию, транспортные средства и вещи первой необходимости. Об этом говорится на странице Национальной полиции Украины в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Фигурант под видом гуманитарной помощи для нужд армии завозил военную амуницию, другие вещи первой необходимости и транспортные средства с нулевым растаможиванием, но вместо отправки на фронт — продал», — говорится в сообщении. Уточняется, что «оперативники и следователи задержали преступника при продаже двух автомобилей за 3600 долларов США.

«Ранее была задокументирована продажа фигурантом бронежилетов 5-го класса с подсумками (...). Сейчас известно о завозе под видом гумпомощи и продаже шести автомобилей на 12 тысяч долларов США (...). Правоохранители провели пять обысков. Изъяли три автомобиля, комплектующие к ним, шлемы, разгрузки и плиты к бронежилетам», — отчитались в ведомстве.

Ранее приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британский наемник Эйден Аслин заявил, что американское оружие, поставляемое на Украину, намеренно пропадает. По его словам, есть способы сделать так, чтобы вооружение якобы пропадало. При этом Аслин не уточнил, о каких способах идет речь.