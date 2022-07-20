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Британский наемник заявил о намеренной пропаже оружия США на Украине

Британский наемник Аслин заявил, что США направляют оружие в Сирию через Украину

Кадр: John Mark Dougan / YouTube

Американское оружие, поставляемое на Украину, намеренно пропадает. Об этом в интервью бывшему морскому пехотинцу США, военному эксперту Джону Марку Дугану заявил приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британский наемник Эйден Аслин.

По его словам, есть способы сделать так, чтобы вооружение якобы пропадало. При этом Аслин не уточнил, о каких способах идет речь.

Наемник, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии, также вспомнил о случае, произошедшем до начала специальной военной операции на Украине. «В прошлом году, когда мы вернулись после ротации, наш командир позвал меня в штаб батальона и сказал, что кое-кто хочет поговорить. Этот человек не представился, просто поздоровался и сказал, что представляет "определенную группу на Украине", и заявил, что я представляю для нее интерес, поскольку бывал в Сирии», — поделился Аслин.

По его словам, неизвестный потребовал рассказать о своем опыте, а также спросил о контактах в Сирии. «Я ответил, что да — мои друзья все еще туда ездят. Он попросил помочь связаться с ними. Позже я поинтересовался у друга, о чем они хотели поговорить. Друг сказал, что они хотели продавать оружие», — рассказал военный.

Аслин предположил, что США таким образом пытаются направлять вооружение в Сирию. «Так что я могу поверить в то, что они используют Украину, чтобы отправлять курдам в Сирии необходимое им оружие», — добавил он.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти. Им грозит смертная казнь.

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Варвара Кошечкина
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