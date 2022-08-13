В США предупредили о риске «истощения» Запада из-за Украины

Аналитик National Interest Хайман предупредил Запад об истощении из-за помощи Украине

Западу нужна стратегия, чтобы избежать истощения на Украине, поскольку ни одна из сторон конфликта не может продолжать в том же духе, заявил аналитик американского журнала The National Interest (NI) Джеральд Ф. Хайман (Gerald F. Hyman).

По его словам, Запад тратит миллиарды долларов на оружие для Украины, а Россия имеет в своем арсенале большое количество бронированной техники, ракет и другого вооружения. Все это похоже на «войну на истощение» и приведет к «долгому и мучительному тупику», предупредил о рисках эксперт.

Хайман уточнил, что военный конфликт сказывается не только на украинцах, но и их союзниках. Украинский президент Владимир Зеленский дал понять НАТО, что будет требовать от партнеров пять миллиардов долларов в месяц в качестве помощи Киеву, отметил он. Несмотря на то, что Запад готов помогать Украине, это не будет длиться вечно, уверен автор.

Затяжной конфликт заставит жителей государств Запада сомневаться в инвестициях в Украину, считает аналитик. Он напомнил, что страны-союзники идут к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции.

«В ранее едином политическом фронте в США уже образуются трещины. Некоторые республиканцы, по-прежнему меньшинство, теперь выступают против продолжающегося безграничного финансирования Украины», — объяснил Хайман. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон давно выступает против «унижения» России, в Италии ситуация напоминает послевоенное время, а преемник Бориса Джонсона на посту премьера Британии вряд ли будет непреклонно поддерживать Украину.

В этой связи дальнейший «героизм» украинцев покажется Западу излишним, считает Хайман. «Теперь союзникам по НАТО вместе с Зеленским необходимо разработать долгосрочную жизнеспособную стратегию, план с реалистичными целями», — подчеркнул он.

Ранее The Washington Post писала, что успехи украинской армии застопорились. Журналисты указали на отсутствие признаков подготовки «крупного контрнаступления».

