В Запорожской области рассказали о состоянии АЭС

Член администрации Рогов заявил, что ЗАЭС не пострадала после обстрелов и работает штатно

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о состоянии атомной электростанции (АЭС) после обстрелов. Его слова передает РИА Новости.

«Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты», — сказал Рогов.

13 августа Владимир Рогов сообщил, что ВСУ снова ведут обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции. До этого он также допустил, что станцию могут законсервировать.

11 августа стало известно, что украинские военные нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар. Было установлено, что к обстрелу причастна 44-я бригада ВСУ.

