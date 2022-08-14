Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Экс-сотрудник Минобороны США предрек Вашингтону катастрофу из-за Тайваня

Экс-помощник министра обороны США Колби: Вашингтон должен быть готов к войне из-за Тайваня
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Соединенные Штаты недостаточно готовятся к конфликту с Китаем из-за Тайваня, несмотря на заявления администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший помощник министра обороны США Элбридж Колби в статье для Foreign Affairs.

Он пояснил, что визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань и резкая реакция Пекина на него продемонстрировали серьезность данного вопроса. По словам Колби, сценарий войны с Китаем из-за Тайваня превратился в пугающе правдоподобный.

Экс-помощник министра обороны США подчеркнул, что Вашингтон должен противостоять китайской угрозе как в ближайшей, так и среднесрочной перспективе. Это значит, что Соединенные Штаты должны быть готовыми к войне с Китаем, чтобы выиграть ее. В то же время Колби указал на фундаментальное несоответствие между заявленными целями Белого дома и его оценкой китайской угрозы и тем, что он делает для ее устранения. В таком случае, это может привести к катастрофе, предрек он.

Ранее бывший госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем. По его мнению, частично ответственность за возможное развитие событий лежит и на Вашингтоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Киссинджер заявил о находящихся на грани войны с Россией и Китаем США
Экс-сотрудник Минобороны США предрек Вашингтону катастрофу из-за Тайваня
Популярная актриса назвала главное отличие москвичей от провинциалов
Хакер рассказал о полученной при взломе сайта Lockheed Martin информации
В Белоруссии два человека погибли при падении легкомоторного самолета
В Швейцарии заявили об утрате нейтрального статуса страны
Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Дацик отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Байден прокомментировал нападение на писателя Рушди
В США объяснили превосходство российской артиллерии на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.