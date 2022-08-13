Киссинджер заявил о находящихся на грани войны с Россией и Китаем США

Экс-госсекретарь Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем. Об этом он сказал в интервью газете The Wall Street Journal.

Как отметил Киссинджер, частично ответственность за возможное развитие событий лежит и на Вашингтоне. Все, что могут сделать в данной ситуации американские власти, это «не нагнетать напряженность, а искать варианты» для разрешения ситуации, считает он.

Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести Генри Киссинджер Бывший госсекретарь США

Также бывший госсекретарь затронул и тему конфликта на Украине. По его словам, раньше он придерживался мнения, что «лучшей ролью» для этой страны будет «что-то вроде Финляндии», которая не входит в НАТО. Однако на фоне спецоперации Киссинджер изменил точку зрения. На данный момент он считает, что к Украине теперь нужно относиться как к члену НАТО, «так или иначе, официально или нет».

Киссинджер уже предупреждал об опасности конфронтации с Китаем

В июле Киссинджер заявил, что состояние постоянной конфронтации не приведет к успеху в отношениях США с Китаем. По словам политика, главная задача Вашингтона — не позволить КНР или любой другой стране стать «мировым гегемоном». «Но этого невозможно добиться за счет постоянной конфронтации», — отметил он.

Тогда же The Wall Street Journal сообщало, что Россия и Китай на фоне украинского кризиса вступили в борьбу с США за укрепление связей с глобальным Югом. По информации издания, российское правительство на фоне ухудшения «традиционных отношений между Востоком и Западом» решило построить новые связи по оси «Север — Юг». Своим «ключевым союзником» Москва выбрала Пекин, который «годами работал по этой оси, щедро ведя торговлю и инвестируя в (страны) Азии, Латинской Америки и Африки».

Позже генеральный консул КНР в Белфасте Чжан Мэйфан отметила, что в случае конфликта с Россией и Китаем США потерпят поражение. По ее словам, когда сверхдержавы решают противостоять друг другу, а не сотрудничать, от этого проигрывают все стороны. «И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» — уточнила она.

Эксперты наблюдают обострение ситуации в мире

Ранее о стремлении американских политиков к холодной войне с Китаем и Россией заявила обозреватель The Washington Post Катрина ванден Хювел. По ее словам, «исступленная одержимость» этой идеей достигла новых высот после обострения вокруг Тайваня. Она назвала холодную войну зоной комфорта для США, но при этом задалась вопросом, обеспечит ли конфликт американцам подлинную безопасность.

Обозреватель газеты The Telegraph Роджер Бутль назвал вооруженный конфликт, который может разгореться между КНР и США из-за Тайваня, экономическим и военным кошмаром для всего мира. Так, на Тайвань приходится 15 процентов мирового экспорта товаров, в том числе электроника и полупроводники. Поэтому в случае, если Пекин сможет взять остров в блокаду, это станет еще одним ударом для экономики всего мира из-за нарушения глобальных и региональных цепочек поставок, уверен Бутль.

Политолог Константин Калачев заявил, что ситуация в мире действительно, обостряется. «В прошлый раз оно закончилось разрядкой международной напряженности, хотя понятно, что на текущий момент нам до разрядки, как до Луны», — отметил он. По его мнению, Третья мировая война может начаться в случае использования ядерного оружия, а также при создании крупных коалиций.