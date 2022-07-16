Россия и Китай начали борьбу с США за глобальный Юг

WSJ: Россия и Китай начали борьбу с США за укрепление связей с глобальным Югом

Россия и Китай на фоне украинского кризиса вступили в борьбу с США за укрепление связей с глобальным Югом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, российское правительство на фоне ухудшения «традиционных отношений между Востоком и Западом» решило построить новые связи в сферах дипломатии, экономики и безопасности по оси «Север — Юг». Уточняется, что государства, расположенные на данной оси, «имеют приоритеты, резко контрастирующие с западными».

На этом направлении Москва «ключевым союзником» выбрала Пекин, который «годами работал по этой оси, щедро ведя торговлю и инвестируя в (страны) Азии, Латинской Америки и Африки», отмечает WSJ.

Ранее научный сотрудник по вопросам Китая Норвежского института оборонных исследований Джо Инге Беккевольд заявил, что в ближайшие годы у НАТО могут возникнуть проблемы с воплощением стратегии противостояния России и Китая. По словам аналитика, разделение, где Европа сдерживает Россию, а США — Китай, слишком упрощенно. В итоге это может привести к «трансатлантическому дрейфу», когда НАТО и ЕС останутся позади в роли второсортных военных сил, сосредоточенных на обороне.

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