Китайский дипломат предрекла США поражение в конфликте с Россией и КНР

Консул Мэйфан заявила, что США потерпят поражение в случае конфликта с Россией и Китаем

США потерпят поражение в случае конфликта с Россией и Китаем. Такое развитие событий предрекла генеральный консул КНР в Белфасте Чжан Мэйфан в Twitter.

Дипломат ответила на статью обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, которыйзаявил, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно. «Конечно, все может быть. Но противостоять — это одно, а побеждать — другое», — напомнила она.

Мэйфай добавила, что когда сверхдержавы решают противостоять друг другу, а не сотрудничать, от этого проигрывают все стороны. «И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» — уточнила она.