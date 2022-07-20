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Киссинджер дал совет руководству США по отношениям с Китаем

Экс-госсекретарь Киссинджер: конфронтация не приведет к успеху в отношениях США с Китаем
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Состояние постоянной конфронтации не приведет к успеху в отношениях США с Китаем, заявил бывший госсекретарь и экс-помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер, пишет Bloomberg.

По словам политика, главная задача Вашингтона — не позволить КНР или любой другой стране стать «мировым гегемоном». «Но этого невозможно добиться за счет постоянной конфронтации», — дал он совет руководству США.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Россия и Китай на фоне украинского кризиса вступили в борьбу с США за укрепление связей с глобальным Югом. По информации издания, российское правительство на фоне ухудшения «традиционных отношений между Востоком и Западом» решило построить новые связи в сферах дипломатии, экономики и безопасности по оси «Север — Юг». Уточняется, что государства, расположенные на данной оси, «имеют приоритеты, резко контрастирующие с западными».

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Марина Совина
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