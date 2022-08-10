Названы условия начала Третьей мировой войны

Политолог Калачев назвал использование ядерного оружия условием начала Третьей мировой

Третья мировая война может начаться в случае использования ядерного оружия, а также при создании круаных коалиций, считает политолог Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что перерастание конфликта России и Украины в крупный международный конфликт маловероятно.

«Прежде всего, мировая война подразумевает создание больших коалиций, — сказал Калачев. — Если мы вспомним Вторую мировую, то увидим, что в кампанию включались государства на разных континентах, воевала вся Европа. Но в данном случае, как мне кажется, ключевую роль сыграет даже не число участников конфликта, а использование ядерного оружия».

Он заметил, что во многом все зависит от дефиниции «Третьей мировой войны»: для обывателя это может быть конфликт между Китаем и США или Россией и Украиной, хотя, на самом деле, это совсем не так.

«Российско-украинский конфликт, в свою очередь, можете перерасти в Третью мировую только в случае, если по одну или другую сторону открыто, а не в виде поставок вооружений, появились бы новые участники. Но этого явно не предвидится, так что и разговоры о Третьей мировой, скорее всего, не более чем страшилка», — считает политолог.

Ситуация в мире, как отметил Калачев, действительно, обостряется. Но смотря с чем сравнивать: если со временами перестройки, больших надежд 90-х годов, то все, очевидно, ухудшается. Вместе с тем, положение в мире оказывается не более тяжелым, чем в 60-х или 70-х годах.

«Все подобные процессы носят цикличный характер. Сейчас мы наблюдаем обострение, но в прошлых раз оно закончилось разрядкой международной напряженности, хотя понятно, что на текущий момент нам до разрядки, как до Луны», — заключил Калачев.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен холодной войны и находится в одном просчете от ядерной катастрофы.

Ранее экс-президент США Донадьд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, после обострения конфликта на Украине может последовать эскалация вокруг Тайваня.