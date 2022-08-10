В США указали на стремление к холодной войне с Китаем и Россией

The Washington Post: США одержимы идеей холодной войны с Китаем и Россией

Обозреватель издания The Washington Post Катрина ванден Хювел заявила о стремлении американских политиков к холодной войне с Китаем и Россией. По ее словам, «исступленная одержимость» этой идеей достигла новых высот после обострения вокруг Тайваня.

По мнению Хювел, холодная война для США является зоной комфорта. Однако она задалась вопросом, обеспечит ли конфликт американцам подлинную безопасность. «Может, большинство американцев предпочитают, чтобы наша страна обуздала свое стремление к зарубежным авантюрам и начала наводить порядок в собственном доме?» — заявила она.

«Воскресшие воины холодной войны утверждают, что развертывание американских войск вокруг Китая и России носит оборонительный характер», — добавила Хювел. Однако она напомнила о «дилемме безопасности», согласно которой меры, кажущиеся безобидными одной стране, другая может принять за угрозу.

В то же время санкции лишили многие страны российского продовольствия, удобрений и полезных ископаемых, которые жизненно важны для всего мира. Кроме того, ограничения поспособствовали глобальной рецессии. «Значительная часть развивающегося мира скептически относится к заявлениям США о демократии и основанном на правилах порядке. Из-за этого санкции становятся менее эффективными», — констатировала обозреватель.

Ранее профессор экономики Калифорнийского университета Олег Ицхоки заявил, что мировая экономика находится на грани структурного перелома, в результате которого она станет полностью фрагментированной и начнется «новый тип холодной войны».