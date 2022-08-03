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Мир предупредили о «новом типе холодной войны»

Экономист Ицхоки: мировая экономика находится на грани структурного перелома

Фото: Michael Nagle / Globallookpress.com

Мировая экономика находится на грани структурного перелома, в результате которого она станет полностью фрагментированной и начнется «новый тип холодной войны». Об этом в интервью Bloomberg сказал родившийся в Москве профессор экономики Калифорнийского университета Олег Ицхоки.

Он считает один из основных рисков для мировой экономики — возможная поддержка Китаем России в противоборстве с США. Ицхоки предупреждает, что это будет иметь более масштабные последствия, чем любое локальное падение фондового рынка, рецессия или высокая инфляция.

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Такой расклад очень дорого обойдется западному миру и Китаю, уверен экономист. Переход Китая и США в режим холодной войны и создание параллельных экономических и финансовых систем окажется концом интеграции и началом фрагментации мировой экономии, считает Ицхоки. Эксперт также полагает, что статусу доллара как главной мировой резервной валюты в ближайшем будущем (5-10 лет) ничего не угрожает.

В апреле Ицхоки получил престижную экономическую премию — медаль Джона Бейтса Кларка. Награда ежегодно вручается экономисту в возрасте до 40 лет, работающему в США и вносящему «наиболее значительный вклад в экономическую мысль и знания».

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Платон Щукин
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