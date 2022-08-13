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Киссинджер предложил Украине роль Финляндии в отношениях России и Запада

Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал ошибкой сигналы НАТО о вступлении Украины в альянс

Фото: Jason Lee / Reuters

Расширение НАТО должно было остановиться на Польше, а Украине стоило занять место Финляндии в отношениях России и Запада. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Я считал, что Польша — все страны, которые традиционно были частью истории Запада — по логике должны быть членами НАТО», — рассказал Киссинджер. Он также подчеркнул, что в отношении Украины всегда предлагал, чтобы она играла роль «наподобие Финляндии».

По мнению бывшего госсекретаря, НАТО допустила ошибку, подавая сигналы о возможности вступления Украины в альянс. Киссинджер отметил, что также стоило всерьез отнестись к заявлениям президента России Владимира Путина о беспокойстве в сфере безопасности. При этом он подчеркнул, что после специальной операции на Украине ситуация изменилась. «Теперь я думаю, так или иначе, формально или нет, когда все это кончится, к Украине надо подходить как к члену НАТО», — добавил он.

Ранее бывший политик заявил, что Соединенные штаты Америки находятся на грани войны с Россией и Китаем. Он отметил, что частичная ответственность за возможное развитие отношений стран лежит на самих США. «Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — высказался бывший глава внешнеполитического ведомства.

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Варвара Кошечкина
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