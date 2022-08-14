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Оценено состояние отравившихся неизвестным веществом москвичей

Депздрав оценил остояние отравишихся неизвестным меществом москвичей как средней тяжести

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Состояние двоих москвичей, госпитализированных после отравления неизвестным веществом в жилом доме на проспекте 40 лет Октября на юго-востоке Москвы, оценивается как средней тяжести. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Жители дома эвакуированы, трое жильцов, все члены одной семьи, обратились за медицинской помощью. Две женщины госпитализированы с признаками отравления, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет», — отметили в пресс-службе.

При этом в депздраве уточнили, что информация о якобы пострадавших медицинских работниках не соответствует действительности, среди пострадавших только жильцы дома.

«Информация о якобы пострадавших медицинских работниках не соответствует действительности. На месте продолжают работать врачи Центра медицины катастроф города Москвы и служба скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Об отравлении троих человек неизвестным газообразным веществом в Москве стало известно вечером 14 августа. Что послужило причиной отравления людей, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняют специалисты.

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Марина Совина
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