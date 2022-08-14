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Жильцы дома и врачи в Москве отравились неизвестным веществом

ТАСС: три человека и несколько врачей отравились неизвестным веществом в Москве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Трое жильцов дома на юго-востоке Москвы и несколько врачей отравились неизвестным веществом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, троим жителям дома на улице 40 лет Октября стало плохо и они вызвали скорую помощь. Однако прибывшие на место медики также почувствовали недомогание.

«В настоящее время всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу», — добавил собеседник ТАСС. По предварительным данным, спасены 20 человек.

Что послужило причиной отравления людей, пока неизвестно. Как уточнил источник, обстоятельства в настоящее время выясняют специалисты.

Ранее стало известно, что в Татарстане четверо мужчин отравились при очистке отстойника. Оператор «ЖилкомСервиса», работавший в коллекторе, потерял сознание от газов при очистке канализации. Водитель вытащить мужчину не сумел и сам угодил в ловушку. Он начал звать людей на помощь. На его призыв откликнулись двое сельчан, однако их постигла та же участь.

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Марина Совина
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