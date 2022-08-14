Конгрессмены запросили брифинг из-за ситуации с документами в поместье Трампа

Конгрессмены Малони и Шифф запросили брифинг из-за секретных документов в поместье Трампа

Председатели двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф запросили брифинг из-за ситуации с секретными документами в поместье бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios.

По мнению конгрессменов, поведение Трампа потенциально поставило национальную безопасность США под серьезную угрозу. Кроме того, по крайней мере в одном отчете указывается, что расследование ФБР частично было сосредоточено на «строго секретных документах, относящихся к ядерному оружию», подчеркнули они.

Ранее издание The New York Times сообщило, что адвокат Дональда Трампа письменно подтвердил отсутствие секретных документов у политика. Как отмечает издание, существование такого заявления, о котором ранее не было известно, может указывать на то, что бывший президент был не до конца открыт со следователями на этот счет.

О том, что агенты ФБР нашли в доме Трампа 11 комплектов секретных документов, сообщало издание The Wall Street Journal. Четыре из них были отмечены грифом «совершенно секретно», три комплекта — грифом «секретные» и еще три — «конфиденциальные». Сам Трамп заявил, что ФБР не стоило изымать документы при обыске в его поместье, поскольку они были рассекречены.