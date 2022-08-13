В доме Трампа нашли 11 комплектов секретных документов

WSJ заявил об 11 изъятых при обыске в доме Трампа комплектах секретных документов

В ходе обыска в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида агенты Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли более десяти комплектов документов. Ряд из них обладали отметкой «совершенно секретно» и по закону предназначались для ознакомления только в специальных государственных учреждениях. Об этом заявил The Wall Street Journal.

Секретные находки

Всего ФБР нашли в доме Трампа 11 комплектов документов. Четыре из них были отмечены грифом «совершенно секретно», три комплекта — грифом «секретные» и еще три — «конфиденциальные». Содержание бумаг не раскрывается, отмечает WSJ. Однако отмечается, что в документах присутствовала информация о «президенте Франции».

11 комплектов секретных документов нашли в доме Трампа

В совокупности представители ФРБ изъяли из поместья Трампа в Мар-а-Лаго порядка 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, записку от руки и документ о помиловании экс-советника Трампа Роджера Стоуна.

Реакция Трампа

Американский экс-президент высказался о ситуации с найденными в его доме секретными документами и подчеркнул, что бумаги не стоило забрать. Вместо обысков ФБР следовало «лишь попросить» его передать комплекты.

Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, у них не было необходимости «изымать» что-либо. Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго Дональд Трамп экс-президент США

Ранее Трамп опровергал данные, опубликованные The Washington Post (WP), о том, что агенты ФБР искали в Мар-а-Лаго в секретные документы, связанные с темой ядерного оружия. Политик назвал эту информацию обманов, как и расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Кроме того, Трамп осудил участников обысков его поместья и назвал их «подлыми».

Обыски в Мар-а-Лаго

Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго 9 августа. В них поучаствовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года.

«После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — подчеркнул он.

15 июля Трамп заявил, что принял решение относительно участия в президентских выборах 2024 года. Сейчас политик размышляет, когда огласить свой выбор — до или после осенних промежуточных выборов в Конгресс. Трамп уверен, что в случае участия в выборах он одержи победу.

Последствия

По данным издания Politico, ФБР расследует возможное нарушение закона Трампом, что грозит ему тюремным сроком. Бюро «проводит расследование в отношении экс-президента на предмет удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения закона о шпионаже». Обвинительный приговор за эти действия предполагает тюремное заключение или штраф.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин — республиканка от штата Джорджия — инициировала процесс вынесения импичмента главе министерства юстиции страны Меррику Гарланду за обыски в доме Трампа.

Конгрессвуман подчеркнула, что будучи еще и генеральным прокурором, Гарланд «злоупотребил своими полномочиями, дабы подвергнуть политическому преследованию оппонентов» действующего американского лидера Джо Байдена.

Мы не можем терпеть подобного здесь, в Америке, где наши великие институты попираются с той целью, чтобы одержать верх над чьими-либо политическими оппонентами. Это не то, ради чего они существуют, и такого никогда не должно происходить Марджори Тейлор Грин член палаты представителей конгресса США

По мнению Грин, обыски в доме Трампа направлены против его возможной избирательной кампании в 2024 году. «Цель подобных действий — не допустить, чтобы [бывший] президент Трамп когда-либо вновь вернулся в Овальный кабинет», — объяснила она.