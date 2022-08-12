Трамп прокомментировал изъятие секретных документов из его поместья

Трамп: ФБР не стоило изымать документы при обыске в Мар-а-Лаго, они были рассекречены

Экс-президент США Дональд Трамп высказался о ситуации с изъятием секретных документов во время обысков в его имении в штате Флорида, сообщает РИА Новости. Письменное заявление политика распространила его пресс-служба.

Трамп подчеркнул, что ФБР не стоило изымать документы при обыске в его поместье, поскольку они были рассекречены. Он добавил, что был готов добровольно передать бумаги, агентам следовало «лишь попросить» об этом.

«Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, у них не было необходимости "изымать" что-либо. Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго», — отмечается в заявлении экс-президента США.

Ранее при обыске в доме Трампа нашли документы, помеченные как совершенно секретные. Их содержание не раскрывается. Всего агенты ФБР изъяли из дома Трампа порядка 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, записку от руки и документ о помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна.

Обыски в имении Трампа прошли 8 августа. Он объяснил их возможным участием в выборах 2024 года. «После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — подчеркивается в заявлении политика.