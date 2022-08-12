У Трампа нашли 11 комплектов секретных документов

При обыске в доме Дональда Трампа нашли документы, помеченные как совершенно секретные

При обыске в имении экс-президента США Дональда Трампа агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, некоторые из них были помечены грифом «совершенно секретно» и по закону предназначались для ознакомления только в специальных государственных учреждениях. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что агенты ФБР забрали из дома Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, записку от руки и документ о помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна.

Также указывается, что в документах содержалась информация о «президенте Франции».

Ранее Дональд Трамп опроверг опубликованные The Washington Post данные о том, что агенты ФБР искали в его имении Мар-а-Лаго секретные документы, связанные с ядерным оружием.

Обыски в имении Трампа состоялись 8 августа. Политик связал это с его возможным участием в выборах 2024 года. «После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — говорится в заявлении Трампа.

По словам свидетеля, в обысках участвовало около 100 агентов ФБР.