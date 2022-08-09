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В обыске имения Трампа принимали участие около ста агентов ФБР

NYP: в обыске имения экс-президента США Трампа участвовали около 100 агентов ФБР

Фото: CNP / AdMedia

Около ста агентов Федерального бюро расследований (ФБР) участвовали в обыске имения экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на свидетеля.

По его словам, к дому Трампа подъехали бронированные автомобили, в Мар-а-Лаго вошли «по меньшей мере 100» агентов ФБР.

«Место было по большей части закрыто, поэтому единственные люди, которые там были, являются близкими друзьями Трампа. Персонал был в ужасе», — приводит издание слова источника.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) обыскали агенты ФБР. Как сообщает телеканал CNN, представители правоохранительных органов искали документы, которые Трамп мог забрать с собой, покидая Белый дом в 2021 году — в том числе секретные.

В свою очередь, губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыск в имении экс-президента США Дональда Трампа и назвал Соединенные Штаты банановой республикой.

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Юлия Мискевич
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