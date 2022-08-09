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Глава Флориды назвал США банановой республикой

Губернатор Флориды Десантис назвал США банановой республикой из-за обыска у Трампа

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыск в имении экс-президента США Дональда Трампа и назвал Соединенные Штаты банановой республикой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Обыск Мар-а-Лаго — это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время, как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся... Банановая республика», — заявил глава штата.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) обыскали агенты Федерального бюро расследований (ФБР). По информации собеседников телеканала CNN, представители правоохранительных органов искали документы, которые Трамп мог забрать с собой, покидая Белый дом в 2021 году — в том числе секретные.

Сын политика Трампа Эрик связал прошедшие обыски ФБР с расследованием Минюста страны по запросу Национального управления архивов и документации (NARA). Сотрудники обыскали офис и жилые помещения, где экс-глава государства останавливается во время пребывания в этой резиденции.

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Юлия Мискевич
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