Агенты ФБР провели обыск в поместье Трампа

Сто агентов ФБР девять часов искали в доме Трампа во Флориде документы из Белого дома

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в понедельник, 8 августа, провели обыск в поместье Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа в городе Палм-Бич, штаб Флорида, он продлился девять часов. Об этом сам бывший глава государства сообщил Reuters.

После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным Дональд Трамп экс-президент США

Политик связал обыск с его возможным участием в выборах 2024 года. В июле он говорил, что принял решение об участие в гонке за президентское кресло, однако отказался раскрывать свой выбор, лишь выразив уверенность в победе. По его словам, он пока раздумывает, когда объявить о своем решении — до или после осенних промежуточных выборов в Конгресс.

Детали обысков

По информации газеты The New York Times, агенты ФБР могли искать в поместье Трампа документы, которые тот взял с собой из Белого дома, когда покидал свой пост. Речь идет о коробках с «множеством листов секретных документов». Каких именно вопросов они касаются, не уточняется.

Отмечается, что обыск прошел в утренние часы, в офисе Трампа и жилых помещениях, где экс-глава государства останавливается во время пребывания в этой резиденции. Трамп же в заявлении утверждает, что сотрудники ФБР продолжают работать в его поместье. Самого экс-президента США в момент обыска в поместье не было, пишет Politico, в это время он находился в башне Трампа в Нью-Йорке.

Телеканал NewsNation со ссылкой на знакомые с деталями источники уточняет, что обыск в поместье Трампа продолжался примерно с 9:00 (16:00 понедельника по Москве) до 18:30 (01:30 вторника по Москве) в присутствии трех адвокатов бывшего президента. Свидетель событий рассказал изданию New York Post, что в обыске принимали участие по меньшей мере 100 агентов ФБР, а «персонал был в ужасе».

Как утверждает телеканал NBC, что ФБР заранее уведомило об обыске Секретную службу, и ее сотрудники, продолжающие охранять Трампа, оказали им необходимое содействие, впустив на территорию поместья.

По словам чиновника администрации президента США Джо Байдена, Белый дом не уведомили об обыске в имении Трампа, передает CNN.

Реакция и возможные последствия

Сын Дональда Трампа Эрик связал прошедшие обыски с расследованием Минюста США по запросу Национального управления архивов и документации (NARA).

Они провели обыск без уведомления, выпотрошили офис, шкафы, сейф, хотя ничего там не нашли. И откуда это идет? От национальных архивов? Эрик Трамп сын Дональда Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыск в поместье Трампа и назвал США банановой республикой.

Обыск Мар-а-Лаго — это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время, как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся... Банановая республика Рон Десантис Губернатор Флориды

Адвокат, глава юридического отделения в штабе избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году Марк Элиас считает, что расследование ФБР дела о ненадлежащем обращении Трампа с архивными документами может стать препятствием в случае, если тот решит избираться на пост президента в 2024 году. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Юрист указал на норму американского законодательства, согласно которой лицо, скрывающее, портящее, уничтожающее, подделывающее или скрывающее документы, находящиеся в его ведении, «должно быть лишено занимаемого поста, а также лишается возможности занимать посты в США».