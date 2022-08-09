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Раскрыта продолжительность обыска поместье Трампа агентами ФБР

Обыск в доме бывшего президента США Трампа во Флориде продлился девять часов

Фото: Marco Bello / Reuters

Обыски агентами ФБР поместья бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде продолжались девять часов. Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на источники.

По их данным, рейд проводили примерно с 9:00 (16:00 мск понедельника) до 18:30 (01:30 мск) вторника.

По версии телеканала, при проведении обысков присутствовали трое адвокатов Трампа. Предположительно, сотрудники ФБР искали конкретные документы, которые и были изъяты из сейфа бывшего главы Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) обыскали агенты ФБР. Они досмотрели его офис и жилые помещения, где экс-глава государства останавливается во время пребывания в этой резиденции. Политик связал это с его возможным участием в выборах 2024 года. Самого Трампа в момент рейда в Мар-а-Лаго не было — он находился в Нью-Йорке.

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Марина Совина
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