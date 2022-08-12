Трамп опроверг поиск документов по ядерному оружию в его имении

Трамп назвал обманом данные о том, что ФБР искало у него документы по ядерному оружию

Бывший президент США Дональд Трамп опроверг опубликованные The Washington Post (WP) данные о том, что агенты ФБР искали в его имении Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) секретные документы, связанные с ядерным оружием. Об этом сообщает NBC News.

Экс-президент назвал эту информацию точно таким же обманом, как и расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Трамп также раскритиковал всех участвовавших в обыске его имения, назвав их «подлыми».

Материал WP о том, что ФБР среди прочего искало у Трампа секретные документы, связанные с ядерным оружием, был опубликован 11 августа. По данным газеты, материалы о ядерном оружии являются особенно конфиденциальными и обычно доступны ограниченному кругу государственных служащих. В этой связи обыск в имении экс-президента подчеркивает озабоченность властей по поводу разыскиваемой информации.

Дональд Трамп сообщил об обысках в своем имении Мар-а-Лаго 9 августа. В обыске приняли участие около ста агентов ФБР. Трамп связал это с его возможным участием в президентских выборах 2024 года.

