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Трамп опроверг поиск документов по ядерному оружию в его имении

Трамп назвал обманом данные о том, что ФБР искало у него документы по ядерному оружию

Фото: Julia Nikhinson / AP

Бывший президент США Дональд Трамп опроверг опубликованные The Washington Post (WP) данные о том, что агенты ФБР искали в его имении Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) секретные документы, связанные с ядерным оружием. Об этом сообщает NBC News.

Экс-президент назвал эту информацию точно таким же обманом, как и расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Трамп также раскритиковал всех участвовавших в обыске его имения, назвав их «подлыми».

Материал WP о том, что ФБР среди прочего искало у Трампа секретные документы, связанные с ядерным оружием, был опубликован 11 августа. По данным газеты, материалы о ядерном оружии являются особенно конфиденциальными и обычно доступны ограниченному кругу государственных служащих. В этой связи обыск в имении экс-президента подчеркивает озабоченность властей по поводу разыскиваемой информации.

Дональд Трамп сообщил об обысках в своем имении Мар-а-Лаго 9 августа. В обыске приняли участие около ста агентов ФБР. Трамп связал это с его возможным участием в президентских выборах 2024 года.

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Алина Гончарова
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