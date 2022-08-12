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ФБР в имении Трампа искало документы по ядерному оружию

WP: ФБР в имении экс-президента США Трампа искало документы, связанные с ядерным оружием

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) в имении экс-президента США Дональда Трампа в штате Флорида искало среди прочего секретные документы, связанные с ядерным оружием. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, материалы о ядерном оружии являются особенно конфиденциальными и обычно доступны ограниченному кругу государственных служащих. Такого рода обыск подчеркивает озабоченность властей по поводу разыскиваемой информации.

Бывший сотрудник Министерства юстиции США заявил, что тип сверхсекретной информации, описанный людьми, знакомыми с расследованием, заставит американские власти как можно скорее восстановить конфиденциальные документы. Как сообщают эксперты, их утечка может нанести серьезный ущерб безопасности США.

9 августа Дональд Трамп сообщил об обысках в его имении Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида). В обыске приняли участие около ста агентов ФБР. По словам политика, он связан с возможным участием Трампа в выборах 2024 года.

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Юлия Мискевич
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