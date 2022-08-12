Стало известно о возможном тюремном сроке для Трампа

Politico: нарушение Трампом закона о шпионаже может обернуться для него тюремным сроком

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует возможное нарушение закона бывшим президентом США Дональдом Трампом, это, возможно, обернется для него тюремным сроком. Об этом стало известно известно Politico.

В документе говорится, что ФБР «проводит расследование в отношении Трампа на предмет удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения закона о шпионаже». При этом отмечается, что обвинительный приговор за эти нарушения может привести к тюремному заключению или штрафу.

Ранее при обыске в доме Трампа нашли документы, помеченные как совершенно секретные. Их содержание не раскрывается. Всего агенты ФБР изъяли из дома Трампа порядка 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, записку от руки и документ о помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна.

Обыски в имении Трампа прошли 8 августа. Он объяснил их возможным участием в выборах 2024 года. «После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — подчеркивается в заявлении политика.