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Стало известно о возможном тюремном сроке для Трампа

Politico: нарушение Трампом закона о шпионаже может обернуться для него тюремным сроком

Фото: Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует возможное нарушение закона бывшим президентом США Дональдом Трампом, это, возможно, обернется для него тюремным сроком. Об этом стало известно известно Politico.

В документе говорится, что ФБР «проводит расследование в отношении Трампа на предмет удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения закона о шпионаже». При этом отмечается, что обвинительный приговор за эти нарушения может привести к тюремному заключению или штрафу.

Ранее при обыске в доме Трампа нашли документы, помеченные как совершенно секретные. Их содержание не раскрывается. Всего агенты ФБР изъяли из дома Трампа порядка 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, записку от руки и документ о помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна.

Обыски в имении Трампа прошли 8 августа. Он объяснил их возможным участием в выборах 2024 года. «После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — подчеркивается в заявлении политика.

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Марина Совина
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