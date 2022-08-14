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Россиян предупредили об опасных предметах в квартире

Эколог Рукавицын: виниловые обои и мебель из ДСП в квартире могут быть опасны

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Некоторые строительные материалы и некачественная мебель могут выделять токсичные вещества, загрязняя атмосферу в квартире. Об опасных предметах быта россиян предупредил доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын, сообщает «Газета.Ru».

По словам специалиста, основным источником загрязнения воздуха дома считаются краски, линолеумы, виниловые обои, а также древесно-стружечные плиты (ДСП), из которых делают мебель. Опасными для здоровья могут быть хлопковая ткань, которую для прочности пропитывают формальдегидом, и искусственная кожа из поливинилхлорида. Рукавицын также заявил об опасности разбитого градусника и поврежденной ртутной лампы.

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Эксперт посоветовал распознавать токсичные предметы в доме, проведя лабораторный анализ, при этом жильцам стоит выбирать экологичные товары. Обнаруженные вредные предметы собственникам порекомендовали не выбрасывать в мусорные баки, а сдать в переработку.

«Такие предметы, как мебель или текстиль, можно сдать в специальные организации, которые занимаются их сбором и переработкой. Для утилизации предметов вроде градусника или разбившейся дома ртутной лампы лучше вызвать службу по демеркуризации», — объяснил эколог.

Ранее врач-терапевт «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева предупредила, что использование подержанной мягкой мебели может вызвать у ее владельцев аллергию, конъюнктивит и бронхиальную астму, так как внутри обивки и в корпусе мебели могут также оказаться клещи и клопы.

Нина Ташевская
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