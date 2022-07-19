Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиян предупредили об опасности для здоровья подержанной мебели

Врач Зайцева: использование подержанной мебели может вызвать аллергию и астму

Фото: Unsplash

Использование подержанной мягкой мебели может вызвать у ее владельцев аллергию, конъюнктивит и бронхиальную астму. Об опасности для здоровья бывших в употреблении предметов интерьера предупредила врач-терапевт «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева, пишет РИА Новости.

Специалистка отметила, что внутри обивки и в корпусе мебели могут также оказаться клещи и клопы. «Чаще всего в мебели заводятся клещи-сапрофиты, которые питаются частичками кожи. Они не кусаются, но их отходы жизнедеятельности состоят из гуанина — сильнейшего аллергена, который может провоцировать аллергический насморк, конъюнктивит и даже бронхиальную астму. А укусы клопов в некоторых случаях могут привести к кожной сыпи и аллергии», — пояснила Зайцева.

Материалы по теме:
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта 2022
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022

При этом, по словам эксперта, очень сложно определить визуально наличие насекомых в покупаемом с рук диване или кресле. Зайцева уточнила, что в этом случае не стоит доверять опрятному виду продавца и его жилья — вредители могут перебегать из соседних квартир, а вывести их можно с помощью неоднократной обработки сильнодействующими химикатами.

Кроме того, мягкая мебель накапливает в себе много пыли, удалить которую полностью практически невозможно. При этом чем старше предмет интерьера, тем больше в нем содержащей токсины уличной и домашней пыли, подчеркнула Зайцева. «Семьям, в которых есть аллергики, с покупкой бывшей в употреблении мебели нужно быть крайне осторожными», — предупредила специалистка.

Ранее россиянам рассказали, что испортить мебель могут слишком высокий уровень влажности или сухости в квартире. Кроме того, деревянные изделия эксперты посоветовали беречь от перепадов температур — от подобного воздействия материал может разбухать, трескаться и деформироваться.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Американский полковник заявил о поражении Байдена в битве за Украину
Собака сбежала от хозяев, приняла участие в выставке и вернулась
На выборы президента в Шри-Ланке выдвинули трех кандидатов
В России выросла доля положительных тестов на COVID-19 в частных лабораториях
Доказана связь между болезнью Альцгеймера и проблемами с ЖКТ
Практикующий психолог посоветовала перестать жалеть себя
Бывший совладелец сгоревшего в Казани ТЦ объявлен в розыск
Володин обвинил Евросоюз в ненависти к собственным гражданам
Стали известны детали нового бюджетного правила
В России предложили ввести единую социальную дисконтную карту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.