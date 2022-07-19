Россиян предупредили об опасности для здоровья подержанной мебели

Врач Зайцева: использование подержанной мебели может вызвать аллергию и астму

Использование подержанной мягкой мебели может вызвать у ее владельцев аллергию, конъюнктивит и бронхиальную астму. Об опасности для здоровья бывших в употреблении предметов интерьера предупредила врач-терапевт «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева, пишет РИА Новости.

Специалистка отметила, что внутри обивки и в корпусе мебели могут также оказаться клещи и клопы. «Чаще всего в мебели заводятся клещи-сапрофиты, которые питаются частичками кожи. Они не кусаются, но их отходы жизнедеятельности состоят из гуанина — сильнейшего аллергена, который может провоцировать аллергический насморк, конъюнктивит и даже бронхиальную астму. А укусы клопов в некоторых случаях могут привести к кожной сыпи и аллергии», — пояснила Зайцева.

При этом, по словам эксперта, очень сложно определить визуально наличие насекомых в покупаемом с рук диване или кресле. Зайцева уточнила, что в этом случае не стоит доверять опрятному виду продавца и его жилья — вредители могут перебегать из соседних квартир, а вывести их можно с помощью неоднократной обработки сильнодействующими химикатами.

Кроме того, мягкая мебель накапливает в себе много пыли, удалить которую полностью практически невозможно. При этом чем старше предмет интерьера, тем больше в нем содержащей токсины уличной и домашней пыли, подчеркнула Зайцева. «Семьям, в которых есть аллергики, с покупкой бывшей в употреблении мебели нужно быть крайне осторожными», — предупредила специалистка.

Ранее россиянам рассказали, что испортить мебель могут слишком высокий уровень влажности или сухости в квартире. Кроме того, деревянные изделия эксперты посоветовали беречь от перепадов температур — от подобного воздействия материал может разбухать, трескаться и деформироваться.