Россиянам рассказали о портящих мебель условиях в квартире

Глава АМДПР Шестаков назвал высокие сухость и влажность вредными для домашней мебели

Чаще всего к порче мебели в российских квартирах приводят высокие сухость и влажность. Такие условия глава Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков назвал наиболее вредными для предметов интерьера, пишет РИА Новости.

Эксперт пояснил, что безопасная эксплуатация мебели зависит от ее материала. Так, деревянные изделия Шестаков порекомендовал беречь от влаги и перепадов температур — от подобного воздействия материал может разбухать, трескаться и деформироваться. Специалист уточнил, что в России эта проблема особенно актуальна при похолодании и включении отопления в домах.

«Поэтому такую мебель нельзя ставить близко к отопительным приборам. Температура воздуха в комнате должна поддерживаться в пределах 18-20 градусов, а влажность воздуха — в пределах 55-70 процентов», — рассказал Шестаков.

Как отметил эксперт, более дешевая мебель из древесного волокна (МДФ) или стружки (ДСП) не так чувствительна к смене температур или уровню влажности в помещении. Однако специалист настоятельно не советует мочить такие изделия, так как даже оставленный на поверхности влажный предмет может привести к набуханию и порче материала. «Особенно актуальна эта проблема, если облицовка краев мебели выполнена не качественно, то есть производитель не "закрыл" края», — уточнил Шестаков.

Кроме того, мебель из МДФ и ДСП из-за низкой плотности материала рискует не пережить более двух раз разборку и повторную сборку, предупредил специалист. Эксперт добавил, что передвигать такие предметы следует полностью пустыми — из-за оставшихся внутри вещей при транспортировке сильно возрастает нагрузка на крепления, что тоже опасно для дальнейшей службы.

Шестаков считает, что вывести из строя мебель способна также неправильная сборка. Даже если визуально изделие собрано корректно, то технически это может быть не так — обычно из-за этого ломаются подвижные части, пояснил специалист. Например, дверцы шкафа очень скоро начнут провисать под собственным весом и станут цепляться друг за друга при открывании.

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